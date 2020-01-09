Рим, , 17:36 — REGNUM Рассмотрение вопроса о численности обеих палат итальянского парламента в четверг, 9 января, было отложено на неопределенный срок.

Причиной такого решения стал отзыв своих подписей под инициативой о проведении соответствующего референдума со стороны четырех сенаторов, представляющих партию Сильвио Берлускони.

Как сообщалось ранее, инициированная правящей партией популистов реформа предполагает сокращение численности обеих палат парламента в полтора раза — что, по замыслу авторов, не только позволит экономить до полумиллиарда евро в год, но и повысит эффективность работы парламента.