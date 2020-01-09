Севастополь, , 17:45 — REGNUM Военно-морской флот — важнейшая составляющая обеспечения национальной обороны и безопасности России. Об этом на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ в Севастополе 9 января заявил президент РФ Владимир Путин.

«Военно-морской флот всегда был и остаётся важнейшей составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности страны. В двадцать первом веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», — уточнил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России присутствовал на совместных учениях Черноморского и Северного флотов в Севастополе, затем посетил высшее военно-морское училище имени Нахимова, где осмотрел выставку, посвящённую развитию военно-морского флота и перспективного вооружения.

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