Брюссель, , 17:28 — REGNUM НАТО может принять более широкое участие в «антитеррористических усилиях» США на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции 9 января.

По его словам, в настоящее время между странами — членами альянса ведутся соответствующие консультации в ответ на призыв президента США Дональда Трампа.

Напомним, накануне американский лидер в ходе телефонного разговора с Йенсом Столтенбергом заявил, что НАТО «может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом», и обратился к генсеку альянса с просьбой о «более активном участии НАТО на Ближнем Востоке».