Севастополь, , 17:24 — REGNUM Президент Российской Федерации и Верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Путин лично принял участие в военно-морских учениях Черноморского флота на Черном море. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Маршал Устинов», который принимал участие в морских учениях.

По итогам учений Верховный главнокомандующий заявил:

«Сегодня мы открыли учебный год в вооружённых силах, и он начался с учений. Проведено крупное и, на мой взгляд, успешное учение. Всем, кто в море, передайте мои наилучшие пожелания».

Российский лидер подчеркнул, что в XXI веке Российская Федерация должна укрепить свой статус морской державы.