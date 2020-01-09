Сухум, , 17:18 — REGNUM Обращение к российским туристам опубликовало посольство России в Абхазии в связи с беспорядками в Сухуме. Информация 9 января обнародована пресс-службой дипмиссии в социальных сетях.

Согласно поступившей информации, сотрудники посольства РФ в Абхазии следят за ситуацией в Республике в связи с акциями протеста оппозиции в Сухуме и штурмом здания администрации президента.

По данным дипмиссии, обстановка в Сухуме остаётся стабильной, за исключением района, прилегающего к зданию администрации президента.

Российским туристам, находящимся в Абхазии, рекомендовано избегать мест, где проходят акции протеста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о захвате протестующими здания администрации президента Абхазии. Участники акции протеста сообщили о бегстве главы Абхазии Рауля Хаджимба из здания.

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