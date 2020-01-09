Севастополь, 9 января 2020, 17:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе высшее военно-морское училище имени Нахимова.
Глава государства осмотрел выставку, посвящённую развитию военно-морского флота и перспективного вооружения, на которой представили авианосец.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России наблюдал с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» совместные учения Черноморского (ЧФ) и Северного флотов (СФ) в Чёрном море.
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