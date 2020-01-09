Москва, , 17:10 — REGNUM Обвиняемый в коррупции бывший глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун прекратил голодовку. Об этом 9 января сообщила РИА Новости его адвокат Алла Кульбаева.

По её словам, данное решение её подзащитный принял по рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), где после соответствующей жалобы ему посоветовали отказаться от голодовки.

«Александр Вячеславович принял эти рекомендации, начал есть и пить. До середины марта в ЕСПЧ будут держать всю эту ситуацию на контроле», — сказала адвокат.

Как передавало ИА REGNUM, Александру Шестуну предъявлены обвинения сразу по четырём статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируются мошенничество, легализация преступных доходов, ведение незаконной предпринимательской деятельности и получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2003 по 2018 годы глава Серпуховского района через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а получаемые от этого доходы использовал для приобретения муниципальных земельных участков по заниженным ценам.

В настоящее время Александр Шестун находится под стражей по решению суда. В ноябре он объявил в СИЗО сухую голодовку.

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