Сухум, , 17:27 — REGNUM Экстренное заседание сессии парламента с объявлением вотума недоверия президенту Абхазии Руалю Хаджимба предложил провести депутат парламента Абхазии Рауль Лолуа. Об этом 9 января сообщает РИА Новости.

По предложению Лолуа, с которым согласилась часть депутатов, предполагается объявить вотум недоверия президенту Абхазии и всему составу кабинета министров.

В настоящее время представители оппозиции, захватившие здание администрации президента в Сухуме, находятся в парламенте Абхазии и ожидают вице-спикера Валерия Кварчию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сухуме собирается Совет безопасности Республики на экстренное заседание в связи с беспорядками в столице. Протестующие, несогласные с результатами президентских выборов в стране, собрались перед зданием администрации президента и требуют отставки главы Абхазии. Участники митинга во главе с представителями оппозиции взяли штурмом здание администрации главы государства.

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