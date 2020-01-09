Иерусалим, , 16:59 — REGNUM Заявление израильского посла на Украине Йоэля Лиона, осуждающее чествование нациста Степана Бандеры, является вмешательством во внутренние дела Украины, сообщает 9 января пресс-служба украинского посольства в Израиле.

Уточняется, что украинский посол в Израиле Геннадий Надоленко заявил израильской стороне, что заявление Лиона, которое было сделано совместно с его польским коллегой Бартошем Цихоцким, касается «внутренних вопросов украинской политики» и является «контрпродуктивным».

По его словам, чествование Бандеры проходило в рамках «возрождения и сохранения национальной памяти украинского народа».

Напомним, Лион и Цихоцкий протестовали против факельного марша в связи с 111-й годовщиной со дня рождения Бандеры, который состоялся на Украине 2 января 2020 г.

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