Сухум, , 16:57 — REGNUM Совет Безопасности Абхазии сделает официальное заявление по итогам своего экстренного заседания и даст оценку происходящим в Сухуме событиям. Об этом сегодня, 9 января, заявил первый заместитель главы администрации президента Абхазии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Сухуме протестующие захватили здание администрации президента. Они не согласны с результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Рауль Хаджимба, и требуют их отменить.

Сам Хаджимба здание администрации президента покинул и скрылся на даче.

Совбез Абхазии собрался на экстренное совещание, чтобы обсудить ситуацию.