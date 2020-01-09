Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Ответом Тегерана Вашингтону на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани станет еще более активное выстраивание «шиитского полумесяца» — моста между Ираном и Ливаном, в результате чего американцы пожалеют об убийстве и угрозах иранским культурным ценностям. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал ученый-исламовед и арабист, доктор исторических наук, профессор Ефим Резван.

После того, как вооруженные силы США нанесли удар по Сулеймани и его окружению на территории Ирака, президент Дональд Трамп сообщил, что его страна готова поразить и объекты, значимые для иранской культуры. Иранские силы 8 января нанесли удар по базам США в Ираке, при этом погибших не было, нанесен лишь материальный ущерб военным объектам.

«Могут звучать разные слова, но вы видите, что Иран «отбомбиблся» по военным базам США, предупредив американцев, чтобы никто не пострадал. Иранцы сняли флаги мести, и никто не будет сейчас начинать большую войну. Мы можем прямо сейчас не волноваться, что американские ракеты полетят куда-то на Кум, но мы должны поставить себе заметочку, что в устах президента ведущей мировой державы такое могло прозвучать. Какие бы ни были резоны для такого рода заявлений, они абсолютно неприемлемы. И мне кажется, что американцы очень и очень пожалеют об этом», — заявил Резван.

Отметим, согласно Женевской конвенции, намеренное уничтожение культурных ценностей или объектов, не предназначенных для ведения войны, считается военным преступлением.

Ефим Резван полагает, что на данный момент ни США, ни Ирану не нужен полномасштабный вооруженный конфликт, так как в Соединенных Штатах в 2020 году пройдут выборы президента, а Иран «не сдюжит масштабную войну лоб в лоб» с американцами.

«А вот война в рамках стратегии, которую проводил покойный военачальник [Сулеймани] — стратегии непрямых, очень успешных действий, когда выстраивается шиитский мост между Ираном и Ливаном, и он, по существу, уже выстроен — совершенно четко мы можем констатировать, что борьба на этом не остановится. Американцы, убив его, во многом проиграли — получили резолюцию Ирака о выводе войск. Я уже прочел, что вновь эвакуируется часть баз из Сирии. Как бы там ни было, американцам придется уйти из Ирака, и это будет их колоссальным поражением, учитывая, сколько времени они там были, сколько денег вложили и сколько собирались заработать. Фактически своей смертью [Сулеймани] вложился в строительство этого моста», — заявил Резван.

Ученый подчеркнул, что все это не значит, что мост возникнет немедленно «и по нему пойдут железнодорожные составы», но жесткое противостояние между США и Ираном на Ближнем Востоке, включая все упомянутые государства и Саудовскую Аравию, продолжится.

«На каждой из этих территорий есть достаточно мощные прокси-силы, которые завязаны на противостояние врагам Ирана, и эта борьба обострится. Не прямо сейчас, не завтра — все хотят спустить на тормозах немного ситуацию — но в принципе борьба за доминирование на этой территории будет продолжаться, и очень жестокими методами. Мы видим, что, условно говоря, правила войны уже изменились», — заключил Ефим Резван.

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