Тбилиси, , 16:42 — REGNUM Разговоры о размещении на территории Грузии американских военных баз носят спекулятивный характер, сообщил 9 января журналистам грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Залкалиани «Эти разговоры являются спекулятивными. Этот вопрос не рассматривается».

Напомним, Грузия надеется, что будет принята в НАТО. Однако в начале мая минувшего года грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что строительство американских военных баз в Грузии может быть воспринято как провокация, так что строить их нецелесообразно.

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