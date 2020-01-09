Сухум, , 16:39 — REGNUM Совет безопасности Абхазии собирается на экстренное заседание для обсуждения беспорядков в центре столицы. Об этом сегодня, 9 января, вице-спикер парламента Абхазии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Сухуме перед зданием администрации президента Абхазии собрались протестующие, которые не согласны с результатами президентских выборов и требуют изменить их итоги, согласно которым Хаджимба сохраняет свой поста.

Протестующие были настроены решительно и фактически взяли здание администрации штурмом. О пострадавших данных нет. Сам Хаджимба здание администрации покинул и находится на своей даче.