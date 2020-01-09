Сухум, , 16:33 — REGNUM Президент Абхазии рауль Хаджимба покинул здание администрации президента. Об этом сегодня, 9 января, заявил организатор протестного митинга.

Напомним, что протестующие в Сухуме захватили первый этаж здания администрации президента республики. СМИ сообщили, что сам Хаджимба спешно покинул здание. Однако точно не известно, покинул он его до начала штурма или уже во время.

Организатор протестного митинга подтвердил, что Хаджимба действительно покинул здание и находится на своей даче.

Напомним, что протестующие требуют признать недействительными итоги президентских выборов в Абхазии.