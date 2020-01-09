Москва, , 16:33 — REGNUM Очередное обострение отношений между США и Ираном будет иметь далеко идущие негативные последствия, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Нынешний обмен «любезностями» между Ираном и США — это, конечно, серьёзный репутационный удар по США, которые выступили в качестве непредсказуемой страны, нарушающей нормы международного права, — сказал Шаповалов. — И это будет иметь далеко идущие последствия. Это приведёт к эскалации гонки вооружений как на региональном уровне, так и на глобальном. Разные государства и народы в очередной раз убедились, что США в любой момент могут напасть на государство, у которого нет ядерного оружия. Но при этом не нападают на страны, у которых оно есть. Очевидно, что за этим последует рост гонки вооружений, при которой целый ряд пороговых государств будут активно развивать ядерные технологии».

А американцам, как полагает Шаповалов, в скором времени придётся сократить своё присутствие в регионе Ближнего Востока.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 января 2020 года ВВС США нанесли ракетный удар по кортежу иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.