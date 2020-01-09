Рига, , 16:28 — REGNUM Сегодня, 9 января, Сейм Латвии в первом чтении принял поправки к закону о налогах и пошлинах, пишет портал Dienas Business.

Поправки предусматривают, что начиная с 1 января 2021 года жители Латвии смогут подавать просьбы, вопросы, декларации о доходах в Службу государственных доходов (СГД) только через систему электронного декларирования EDS.

Подключиться к системе может любой через интернет-банк или через безопасную электронную подпись, привязанную к идентификационной карте. Также пока можно отправить в СГД письменное заявление о подключении к EDS.

Отмечается, что законодатели пытаются ускорить информационный оборот и уменьшить административные издержки. В настоящее время СГД предоставляет налогоплательщикам более 220 услуг в области налогового и таможенного администрирования. В 2018 г. СГД обработала 95 000 документов в бумажной форме, а за первые 7 месяцев 2019 г. более 50 000.