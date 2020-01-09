Тегеран, , 16:25 — REGNUM Военное противодействие Ирана Соединённым Штатам не закончилось, заявил 9 января представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Абдолла Араги, сообщает Tasnim.

По словам генерала, те ракетные удары, которые иранцы нанесли по американским военным базам в Ираке — только начало большой военной операции.

Напомним, ракетный удар Ирана по военным объектам США в Ираке был нанесён 8 января — в ответ на гибель 3 января главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран стремится к укреплению ядерной сделки – Рухани