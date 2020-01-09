Великий Новгород, , 16:23 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин сегодня, 9 января, подписал распоряжения о кадровых изменениях в администрации города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре администрации.

Изменения коснулись двух структурных подразделений администрации.

Контрольно-административное управление возглавил Николай Мигаль, прежде занимавший пост председателя комитета по управлению городским хозяйством администрации Великого Новгорода.

Комитет по управлению городским хозяйством, в свою очередь, также получил нового председателя — им стал Алексей Тейдер, работающий в этом же комитете с 2013 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Сергей Бусурин сменил своего заместителя по ЖКХ — эту должность получил Владимир Ерёмин.

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