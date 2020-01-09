Москва, , 16:17 — REGNUM Власти Российской Федерации категорически не согласны с призывом президента США Дональда Трампа к странам-гарантам выйти из соглашения по иранскому атому. Соответствующее заявление распространила сегодня, 9 января, пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.

Напомним, что первыми из этого соглашения вышли США по инициативе Трампа. Вашингтон после этого восстановил весь свой режим санкций против Ирана. В Тегеране заявили, что будут постепенно отказываться от своих обязательств в рамках сделки, так как США из нее вышли и усиливают санкции, а страны ЕС Ирану не помогают.

После резкой эскалации ирано-американского противостояния, когда дело дошло до убийства американцами иранского генерал-майора Касема Сулеймани и ответного ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке, в Тегеране заявили, что окончательно снимают с себя все обязательства в рамках сделки, но ядерное оружие при этом разрабатывать не будут.

Трамп сделал официальное заявление, в котором, в частности, призвал остальные страны-участники сделки (Россия, Германия, Франция, Великобритания, Китай) также отказаться от сделки.

В России с этим не согласны. При этом Москва вполне понимает позицию Ирана в этом вопросе и разделяет ее.

Однако российские власти призывают стороны попытаться сохранить сделку.