Москва, 9 января 2020, 16:11 — REGNUM Напряжённость в отношениях между США и Ираном выгодна главе Белого дома Дональду Трампу, который использует её для победы на выборах президента Америки, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM.
В этом смысле Трамп, как полагает Шаповалов, играет на агрессивных настроениях американского электората, который привык к тому, что США всегда сильнее всех остальных.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что при атаке на военные базы США в Ираке не погиб ни один военнослужащий, урон, нанесённый инфраструктуре, также был незначителен, отсюда президент сделал вывод, что Иран «отступил».
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