Москва, , 16:11 — REGNUM Напряжённость в отношениях между США и Ираном выгодна главе Белого дома Дональду Трампу, который использует её для победы на выборах президента Америки, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Надо учитывать, что американский избиратель очень любит внешнюю агрессию, — сказал Шаповалов. — Заметьте, что Буш-младший, напавший на Ирак, получил беспрецедентное большинство на выборах 2004 года, при том что в 2000 году он едва-едва с тяжелейшим скандалом избрался президентом. После Ирака у него таких проблем не было. Клинтон, напавший на Югославию, смог пережить импичмент. И в то же самое время есть другой пример, когда вполне нормальный, хороший и успешный президент Картер, который вошёл в американскую историю в качестве неудачника и лузера, потому что допустил захват американского посольства в Иране. Американское общество любит победителей, и ему наплевать на убийства мирных жителей за рубежом».

В этом смысле Трамп, как полагает Шаповалов, играет на агрессивных настроениях американского электората, который привык к тому, что США всегда сильнее всех остальных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что при атаке на военные базы США в Ираке не погиб ни один военнослужащий, урон, нанесённый инфраструктуре, также был незначителен, отсюда президент сделал вывод, что Иран «отступил».

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