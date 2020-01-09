Сухум, , 16:13 — REGNUM Глава Абхазии Рауль Хаджимба 9 января покинул здание администрации президента. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

Журналисты не уточняют, когда именно абхазский лидер оставил здание: до начала штурма или после.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января в Сухуме протестующие фактически захватили первый этаж президентской администрации. Сообщения о пострадавших не поступали.

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