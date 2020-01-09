Манила, 9 января 2020, 16:08 — REGNUM Власти Филиппин не требуют, чтобы их граждане покидали Иран и Ливан, сообщает Sindonews.
Министр окружающей среды Филиппин Рой Симату вылетел в Катар 9 января для наблюдения за усилиями граждан по эвакуации.
«Ситуация непредсказуемая. Мы должны быть готовы», — заявил министр.
Известно, что более 2 млн жителей Филиппин живут и работают на Ближнем Востоке. Раньше они отправляли миллиарды долларов в год на Филиппины.
Правительство Филиппин готово реагировать на любые изменения ситуации в регионе и будет помогать своим гражданам.
Напомним, в Ливане находятся более 30 000 филиппинцев, а в Иране более 1000 человек, не считая работников без документов.