Манила, , 16:08 — REGNUM Власти Филиппин не требуют, чтобы их граждане покидали Иран и Ливан, сообщает Sindonews.

Министр окружающей среды Филиппин Рой Симату вылетел в Катар 9 января для наблюдения за усилиями граждан по эвакуации.

«Ситуация непредсказуемая. Мы должны быть готовы», — заявил министр.

Известно, что более 2 млн жителей Филиппин живут и работают на Ближнем Востоке. Раньше они отправляли миллиарды долларов в год на Филиппины.

Правительство Филиппин готово реагировать на любые изменения ситуации в регионе и будет помогать своим гражданам.

Напомним, в Ливане находятся более 30 000 филиппинцев, а в Иране более 1000 человек, не считая работников без документов.