Багдад, , 15:59 — REGNUM Ирак намерен приобрести у России зенитные комплексы С-300. В настоящее время иракские власти возобновили переговоры по этому вопросу. Об этом заявил руководитель комитета обороны и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

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По его словам, которые приводит РИА Новости, необходимость в этом оружии возникла несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях.

Рида подчеркнул, что на заключение этой сделки получено разрешение высшего руководства Ирака.

«Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе», — добавил глава комитета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года президент России Владимир Путин предложил Эр-Рияду закупить комплексы С-400 или С-300, чтобы защитить нефтяную инфраструктуру королевства. Предложение российского лидера последовало после того, как объектам инфраструктуры КСА был нанесён серьёзный ущерб в результате удара беспилотниками и ракетами.

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