Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Уничтожение культурного наследия на территории Ирана стало бы трагедией для всего человечества, а не только для мусульман. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 9 января ученый-исламовед, доктор исторических наук Ефим Резван.

Ранее президент США Дональд Трамп через Twitter заявил, что его государство готово в случае необходимости нанести удар по объектам, значимым для культуры Ирана. Позднее Трамп оговорился, что «различные международные законы» запрещают подобные акты, имея в виду Женевскую конвенцию, а он «любит соблюдать закон».

Ефим Резван напомнил, что Иран — одно из немногих государств на карте человечества, которое развивается и существует примерно на том же месте несколько тысяч лет, включая огромный пласт домусульманской цивилизации.

«Там сложилось непрерывная, колоссальная по своей значимости культура с культурными ценностями, важными для всего человечества, а не только для, скажем, иранцев, мусульман или шиитов. Абсолютно для всех», — сказал Резван.

Он отметил, что в силу ряда обстоятельств европейцы мало осведомлены о музеях или замечательных археологических памятниках, которые доступны для туристов в Иране. Однако по степени значимости наследие культуры в этой стране сравнимо с древнеримскими памятниками, так как именно Персия цивилизационно соперничала с Древним Римом, а затем Иран — с Византией.

«Поэтому, если говорить о культурных ценностях Ирана, они имеют общемировое значение. И любая бомбардировка, уничтожение такого рода ценностей — это трагедия для всего человечества», — добавил ученый.

Впрочем, как полагает Ефим Резван, на данный момент наследию персидской культуры ничего не грозит, а всё, что произносится в этом отношении властями США после убийства ими иранского военачальника Касема Сулеймани — это «словесная эквилибристика».

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон: культурные объекты Ирана мы атакуем по законам военного времени

Помпео прокомментировал угрозу Трампа ударить по культурным объектам Ирана

Зариф: нанесение ударов по культурным объектам Ирана — военное преступление