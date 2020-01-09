Сухум, , 15:57 — REGNUM Верховный суд (ВС) Абхазии принял решение заново рассмотреть иск проигравшего президентские выборы Алхаса Квициниа, в котором тот требует признать прошедшее голосование недействительным. Об этом 9 января сообщается на сайте Верховного суда.

Сообщается, что суд рассмотрел ходатайство адвоката Квициниа Инги Габилаиа об отводе от участия в административном деле судьи Романа Кварчии. Юрист это мотивировала это тем, что у данного судьи истек срок полномочий. Габилаиа заявила, что теперь продолжение его работы напрямую зависит от решения действующего президента Рауля Хаджимба, и это якобы может повлиять на объективность судьи.

В ходе голосования было принято решение удовлетворить отвод. В результате этого, решено провести новое разбирательство по делу.

«В соответствии с требованиями Кодекса Республики Абхазия «Об административном судопроизводстве», отведенный судья подлежит замене, после чего судебное разбирательство производится с самого начала и должно быть рассмотрено в срок не превышающий 2-х месяцев», — говорится в заявлении пресс-службы ВС Абхазии.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января в Сухуме протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии. Часть активистов заявляли, что пришли из-за того, что Верховный суд не хочет признать прошедшие в сентябре прошлого года президентские выборы несостоявшимися.

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