Севастополь, , 15:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообщался в кают-компании с офицерами ракетного крейсера «Маршал Устинов», а также поблагодарил моряков за службу и за проведенные учения.

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Глава государства также оставил запись в книге почётных посетителей корабля.

«Поздравляю с Новым 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!» — написал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 января, президент России Владимир Путин посмотрел с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» совместные учения Черноморского (ЧФ) и Северного флотов (СФ) в Чёрном море. В рамках манёвров корабли выполнили ракетные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Как доложил главе государства главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов, учения прошли успешно.

Напомним, ракетный крейсер «Маршал Устинов» находится в походе уже более полугода. Судно покинуло базу в Североморске 3 июля. В настоящее время ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вернулся в Севастополь после учений.

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