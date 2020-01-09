Киев, , 15:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани в связи с гибелью граждан этой страны во время крушения украинского Boeing 737 в Иране, сообщила 9 января пресс-служба офиса президента Украины.

«Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда — самое важное», — заявил Зеленский в ходе телефонного разговора.

Он пообещал, что как только будут получены результаты расследования причин аварии, вся необходимая информация будет передана властям Афганистана.

Ашраф Гани, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью одиннадцати граждан Украины — пассажиров и членов экипажа самолёта.

Напомним, 9 января объявлено на Украине днём траура.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине разразился скандал из-за того, что глава офиса президента Украины и глава СБУ не явились на совещание по поводу авиакатастрофы, поскольку находятся на отдыхе.

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