Киев, , 15:50 — REGNUM Украинские СМИ получили установку разгонять в качестве базовой версию о том, что самолёт компании МАУ был сбит в Тегеране из ручного ПЗРК или ЗРК «Тор» российского производства, заявил днем 9 января украинский политический эксперт Юрий Романенко.

Эксперт отметил, что все утро 9 января по телеканалам Украины «гонят подобную туфту» какие-то непонятные эксперты. Более того, отмечает Романенко, только он узнал эту информацию, как ему позвонил один из ведущих каналов страны с просьбой порассуждать в конспирологическом ключе.

«Идиотам на Банковой (улица, на которой находится офис президента Украины — ред.), которые толкают эту тему, можно сказать только одно — вы тем самым не только показываете какие вы идиоты, но создаёте Украине серьёзные проблемы в расследовании катастрофы. Потому что сегодня Украина полностью зависит от позиции иранской стороны в данном вопросе», — отметил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что утром 9 января секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Киевом изучаются различные версии внезапного падения самолета, но в том числе среди основных — поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», «так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет».

Некоторые эксперты положительно восприняли заявление Данилова, отметив, что даже если в итоге версия не подтвердится, ход мыслей Киева все равно выглядит правильным.