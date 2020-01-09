Москва, , 15:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выстроит свою избирательную кампанию, обвиняя Иран в том, что тот «исламистское государство», представляющее угрозу для США, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Фактически демократы сейчас вынуждены выступать в роли миротворцев и стремятся снизить вероятность военных действий против Ирана, — сказал Шаповалов. — А это очень удобная позиция для Трампа, который может выстроить свою кампанию под лозунгами, что есть исламистское, фундаменталистское, террористическое государство Иран и что это угроза для белой цивилизации, и за счёт этого консолидировать свой традиционный, белый американский электорат. Эта позиция стала ловушкой для демократов, которые теперь вынуждены защищать иранских аятолл».

Таким образом, как пояснил Шаповалов, Трамп выглядит сильной личностью и сильной фигурой.

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала администрацию президента США Дональда Трампа не провоцировать Иран на насильственные действия.