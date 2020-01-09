Москва, 9 января 2020, 15:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выстроит свою избирательную кампанию, обвиняя Иран в том, что тот «исламистское государство», представляющее угрозу для США, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM.
Таким образом, как пояснил Шаповалов, Трамп выглядит сильной личностью и сильной фигурой.
Напомним, как сообщалоИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала администрацию президента США Дональда Трампа не провоцировать Иран на насильственные действия.