Осло, , 15:49 — REGNUM Объяснений по поводу того, зачем был убит глава иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, ожидает от США Норвегия. Об этом 9 января заявила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, ее слова приводит Норвежское телеграфное бюро.

Как рассказала Сёрейде, Норвегия очень ясно показала, что она не знает оснований для таких действий США.

«Мы и другие союзники запросили у США больше информации об этом», — сказала глава норвежского МИД. При этом сам факт убийства Сулеймани внешнеполитическое ведомство Норвегии не осуждает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александер Ной заявил, что американские санкции в отношении Ирана многое ломают, однако это, по крайней мере, не является военной эскалацией.