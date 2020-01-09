Тегеран, , 16:02 — REGNUM Целью иранских ракетных ударов по американским военным базам в Ираке было повреждение техники. Об этом заявил командующий ВВС и военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде, передаёт государственное телевидение Ирана.

По его словам, удары не были направлены на уничтожение американских военных, а ставили целью повреждение боевых машин.

Как сообщало ИА REGNUM, две военные базы в Ираке, на которых присутствует американский военный контингент, были атакованы Ираном в ночь на 8 января. Такие действия Ирана стали ответом на уничтожение американскими военными в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Жертв среди военных в результате иранского ракетного удара не было.

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