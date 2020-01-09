Москва, , 15:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп после своего правления приведет к власти своего зятя Джареда Кушнера, а затем и дочь — Иванку Трамп. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Сейчас Трамп остановился, сейчас ему уже достаточно, он уже герой — он всем угрожал кулаком, а сейчас может отдохнуть. Ему нужно сейчас сломать импичмент, а в ноябре пойти на второй срок», — заявил Жириновский.

Затем, по его словам, Трамп будет работать над тем, чтобы к власти пришли его зять и дочь.

«Он должен зятя привести к власти в 2024 году еще на два срока — восемь лет, — а потом дочь. Вот они будут 20 лет у власти, а к 2040 году клан Трампов может быть освободит, наконец, Америку», — считает Жириновский.