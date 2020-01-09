Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Вероятный кандидат на пост президент США от Демократической партии Джо Байден подверг критике политику президента страны Дональда Трампа в отношении Ирана, соответствующая публикация появилась 9 января на его странице в социальной сети Twitter.

Байден выступил с заявлением по поводу удара Ирана по базам Соединенных Штатов в Ираке.

«Я рад, что никто не пострадал во время вчерашнего нападения. Но мы находимся в этой ситуации потому что Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном», — отметил Байден.

Также бывший вице-президент подчеркнул, что глава Белого дома не имеет никакой стратегической линии относительно внешней политики страны.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января вооруженные силы Ирана нанесли десятки ракетных ударов по американским военным базам в Ираке, тем не менее при ударе никто не пострадал.

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