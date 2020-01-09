Лондон, , 15:44 — REGNUM Намерение британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить королевские полномочия встретило резкое осуждение в прессе Соединённого Королевства. Герцога и герцогиню Сассекских обвинили в неуважении к королеве Елизавете II.

Так, Daily Mirror указала на нежелание четы обсудить свои планы с Елизаветой, которая старалась осовременить и сохранить для потомков институт королевской семьи. Издание Daily Mail отмечает, что Гарри и Меган давно задумывались о сложении полномочий в случае, если королевская жизнь их не устроит.

The Times раскритиковала принца Гарри, назвав его «наглым и импульсивным», а телеканал Sky News — его жену. Утверждается, что именно Маркл выступила инициатором заявления об отказе от полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, о решении сложить полномочия старших членов британской королевской семьи принц Гарри и его супруга объявили через Instagram. Супруги намерены работать, обеспечив себе финансовую независимость, и продолжать поддерживать королеву Елизавету II. Принц Гарри занимает в очереди престолонаследия шестое место.

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