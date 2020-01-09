Урюпинск, Волгоградская область, , 15:46 — REGNUM Главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину уволил глава администрации города Урюпинск Волгоградской области Юрий Хорошеньков. Поводом стала «политическая ошибка» журналиста — в издании в «неправильном» порядке разместили фотографии политиков.

Политик федерального уровня оказался на газетной полосе ниже фотографии областного депутата. По собственному желанию главред не ушла, и тогда глава города применил 278-ю статью Трудового кодекса — уволил сотрудника без объяснения причин. В поддержку коллеги выступили 19 редакторов районных газет, они подписали письмо в областную администрацию.

«Я считаю, что по отношению к Ольге Шушлебиной были совершены политическая, управленческая и чисто человеческая ошибки», — прокомментировал скандал председатель правления Союза журналистов Волгоградской области Вячеслав Черепахин.

По словам адвоката Ольги Шушлебиной Дениса Мартинкова, у его подзащитной есть все шансы восстановиться на работе: она предпенсионер, а кроме того, газета принимала участие в предвыборной кампании, и по закону «О СМИ» увольнять её по 278-й статье Трудового кодекса не имеют права целый год, сообщает «Российская газета». В областном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики ситуацию пока не комментируют.