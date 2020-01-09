Джакарта, , 15:40 — REGNUM Правительство Индонезии хочет переизбрания в качестве члена Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) на период 2021—2023 годов, сообщает Antara.

«В 2020 году Индонезия выдвинет свою кандидатуру в качестве члена ЭКОСОС на период 2021—2023 годов. Индонезия ожидает поддержки в выдвижении своей кандидатуры», — заявила министр иностранных дел Индонезии среди приглашенных гостей.

Издание отмечает, что в случае избрания Индонезия станет членом ЭКОСОС в 12-й раз.

Напомним, Индонезия дважды занимала пост председателя ЭКОСОС в 1970 и 2000 годах и трижды была вице-президентом Экономического и Социального Совета ООН в 1969, 1999 и 2012 годах.