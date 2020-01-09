Лондон, , 15:40 — REGNUM Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в России и в ближайшее время вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину, говорится 9 января в сообщении британского посольства в Facebook.

«Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты министерству иностранных дел, а затем и президенту России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший посол Великобритании Лори Бристоу покинул Москву 3 января 2020 года, поскольку истек срок его полномочий. Новым послом Соединенного королевства в России стала Дебора Броннерт. Она станет первой женщиной, которая представляет Великобританию в России.

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