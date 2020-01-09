Москва, , 15:40 — REGNUM Обострение ситуации с Ираном понадобилось президенту США Дональду Трампу для того, чтобы продемонстрировать своему электорату наличие политической воли у главы Белого дома, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Трамп нанёс удар по Ирану для того, чтобы продемонстрировать свою силу и консолидировать свой электорат, — сказал политолог. — Мы должны обратить внимание на то, что Трамп существует в ситуации беспрецедентного давления со стороны демократов: импичмент, избирательная кампания. Трампу необходимо консолидировать собственный электорат и продемонстрировать наличие политической воли. Противники обвиняют Трампа в безволии, в отсутствии сильных, решительных ходов. В частности, он грозил Северной Корее — и ничего, грозил Ирану — и ничего, грозил Сирии, сделал странный удар в пустоту, грозил Венесуэле, но Мадуро остался у власти, угрожал Китаю, но с незначительными для Китая последствиями».

Иными словами, как пояснил Шаповалов, политические оппоненты президента США тщательно формируют образ Трампа как неудачника, не отвечающего за свои слова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп приказал убить иранского генерал-майора Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

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