Москва, 9 января 2020, 15:40 — REGNUM Обострение ситуации с Ираном понадобилось президенту США Дональду Трампу для того, чтобы продемонстрировать своему электорату наличие политической воли у главы Белого дома, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM.
Иными словами, как пояснил Шаповалов, политические оппоненты президента США тщательно формируют образ Трампа как неудачника, не отвечающего за свои слова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп приказал убить иранского генерал-майора Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
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