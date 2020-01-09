Берлин, , 15:40 — REGNUM Американские санкции в отношении Ирана многое ломают, однако это, по крайней мере, не является военной эскалацией. Об этом 9 января заявил депутат, официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александер Ной.

«То, что (президент США Дональд) Трамп вновь говорит о санкциях, ломает многое, но, по крайней мере, он не требует эскалации», — приводит РИА Новости слова Ноя.

Также он уточнил, что приветствует данное решение президента США, так как оно «в любом случае не эскалация».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий председатель ОБСЕ, а также премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама заявил, что он считает, что режим, который в настоящее время находится у власти в Иране, является тоталитарным.