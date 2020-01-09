Киев, , 15:33 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают заявление властей о том, что комиссия по крушению самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ в Тегеране намерена провести поиски обломков российской ракеты ЗРК «Тор», поражение которой, по мнению Киева, является одной из основных версий катастрофы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что комиссия согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы.

«Мы намерены провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор» согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете», — отметил Данилов.

Политический эксперт Владимир Горбач считает, что если даже эта версия в итоге не получит подтверждения, то ход мыслей Киева всё равно выглядит правильным. «Вчера все спрашивали — кому мог бы быть выгодным такой теракт, если это был теракт. Так вот — ни Иран, ни США не являются врагами Украины. А Россия — является», — заявил Горбач.

ИА REGNUM напоминает, что подавляющее большинство погибших в результате крушения самолета украинской компании МАУ в Тегеране — граждане Ирана и Канады. Всего в трагедии пострадали подданные 7 стран мира.

В составе группы, прибывшей с Украины в Иран для расследования, — 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств.