Париж, , 15:32 — REGNUM Продолжающиеся в Париже забастовки против пенсионной реформы серьёзно осложнили работу общественного транспорта. В утренний час пик в Парижском регионе общая длина автомобильных пробок достигла почти 200 км. Об этом 9 января сообщает газета Le Parisien.

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По данным издания, несколько десятков железнодорожников проводят акцию протеста перед Лионским вокзалом, а в Нантере адвокаты адвокатской коллегии О-де-Сена, бастующие со вторника, блокируют здание местного суда.

Добавим, что забастовка длится уже 36-й день и стала самой длительной подобной акцией во Франции за последние десятилетия.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Франции готовится очередная пенсионная реформа, которая призвана унифицировать пенсионную систему и стимулировать граждан работать после достижения пенсионного возраста. Намерения властей вызвали протесты граждан, которые продолжаются с 5 декабря.

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