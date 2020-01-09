Сухум, , 15:29 — REGNUM Оппозиционная абхазская партия «Айтаира» призвала президента Абхазии Рауля Хаджимба добровольно уйти в отставку. Заявление партии опубликовало 9 января агентство «Апсадгьыл-инфо».

»Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Республики Абхазия, политическая партия «Айтайра» обращается к Хаджимба Раули Джумковичу с призывом сложить свои полномочия», — говорится в заявлении политсилы.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января возле администрации президента Абхазии собралась большая толпа народа и начала штурм здания. Протестующим удалось прорваться на первый этаж.

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