Москва, , 15:15 — REGNUM Ирану необходима военная помощь РФ, чтобы сохранить свою страну и обеспечить безопасность ее жителей. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«Надо предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел бросить ничего в сторону Ирана. С-400 и С-500 могут закрыть все небо Ирана, ничего не полетит туда. Пусть купят или пригласят туда наш военно-морской флот — никто не подойдет к берегам Ирана», — заявил Жириновский.

По его словам, руководству Ирана необходимо обратиться к РФ с просьбой о военной помощи, чтобы сохранить и сберечь свою страну.

«Просить оказать военную помощь на хозрасчете — заплатите и Россия поможет. Не должно быть ошибки, как Ливия и Ирак, иначе погибнет третья страна», — отметил Жириновский.