Триполи, , 15:11 — REGNUM Министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Тахер Сияла положительно оценил итоги встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном 9 января сообщении российского МИД.

Итоги встречи лидеров Сияла приветствовал в ходе телефонной беседы со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым. Сияла и Богданов обсудили ситуацию в Ливии и вокруг неё, сделав упор на задачу скорейшего урегулирования ливийского кризиса.

«В этом контексте Мухаммед Сияла приветствовал итоги прошедшей 8 января в Стамбуле российско-турецкой встречи на высшем уровне», — сообщили в дипведомстве.

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