Сухум, , 15:09 — REGNUM Происходящие в столице Абхазии Сухуме события являются попыткой государственного переворота, заявили 9 января в администрации президента республики.

«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает всё от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — цитирует Интерфакс представителей главы Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время толпа протестующих пытается штурмом прорваться в здание администрации президента Абхазии.

Протест был вызван решением Верховного суда, который рассмотрел жалобу бывшего кандидата в президенты республики, проигравшего в сентябре 2019 года выборы действующему главе республики Раулю Хаджимбе. Суд не принял доводы истца.

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