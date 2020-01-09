Варшава, , 15:05 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда выразил недоумение по поводу встречи спикера Сената Томаша Гродзкого с послом Российской Федерации в Варшаве Сергеем Андреевым. По мнению президента, встреча спикера с послом была «неуместна» в свете недавних высказываний президента России Владимира Путина о вине Польши в развязывании Второй мировой войны, и не способствует выработке общей стратегии польской политики в отношении РФ.

При этом встреча спикера Сената Польши с российским послом прошла 19 декабря — до вызвавших нервную реакцию в Польше высказываний президента Путина.

Как пояснил «Польскому радио» заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк, спикер Сената не является субъектом внешнеполитической деятельности. Он может принимать участие во внешней политике, но его компетенция в этой сфере довольно ограничена.

По словам замминистра, Гродзкий заранее сообщил о готовящейся встрече с российским послом в МИД, и попросил подготовить некоторые материалы. Как он заявил, встреча с российским послом должна быть просто «визитом вежливости». МИД подготовил требуемые материалы, но посоветовал спикеру понизить уровень встречи, — направить на неё одного из вице-спикеров или председателя соответствующего сенатского комитета (комиссии). Спикер проигнорировал эти советы.

Также Шиковский вель Сенк припомнил спикеру его контакты с органами Евросоюза в Брюсселе. «Я удивлен многими действиями спикера. То, что он в первую очередь считает необходимым проконсультироваться по вопросам польских законопроектов с Брюсселем, может вызвать вопросы у избирателей. Мы считаем, что законопроекты — суверенным образом — согласно конституции, должны приниматься соответствующими органами в Польше. Во время работы над законопроектами не может идти и речи о внешнем вмешательстве», — заявил он.

В связи со встречей с российским послом, госсекретарь министерства культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин потребовал отставки спикера Сейма.

Как указано на сайте Сейма Польши, во время встречи спикера с послом РФ обсуждался вопрос о возобновлении сотрудничества между верхними палатами парламентов двух стран.