Вена, , 15:03 — REGNUM Режим, который в настоящее время находится у власти в Иране, является тоталитарным, считает действующий председатель ОБСЕ, а также премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама. Он заявил об этом 9 января в своём выступлении на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, в котором расставил приоритеты Албании на время председательства в этой организации в 2020 году.

«Ситуация на наших южных границах служит примером того, насколько тесно связана наша общая безопасность. Я, кстати, говорю от имени страны, которую высокие власти тоталитарного режима в Тегеране вчера назвали плохой маленькой страной в сердце Европы», — заявил Рама.

Также он уточнил, что стоящие перед организацией вызовы находятся вне её пределов и потому необходимо укреплять платформу ОБСЕ для диалога с азиатскими и иранскими партнерами в целях сотрудничества.

Отметим, ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о сотрудничестве «американских и иранских предателей» с целью заговора против Ирана «в очень маленькой, но плохой стране в Европе».