Лондон, , 15:04 — REGNUM Парламент Великобритании проголосует за законопроект по соглашению о выходе из Евросоюза, об этом 9 января сообщает Reuters.

В случае, если нижняя палата парламента его поддержит, то документ отправится на обсуждение верхней палаты, где по нему также состоится голосование.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал избирателям, что завершит размежевание с Евросоюзом к 31 января 2020 года. Его стремление было поддержано избирателями — глава правительства получил крупнейший мандат поддержки за последние несколько десятилетий.

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