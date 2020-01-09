Варшава, , 14:58 — REGNUM «Довольно неожиданным» назвал результат президентских выборов в Хорватии заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк. Он выразил недоумение тем, что президент страны, которую «высоко оценивают» на международной арене, проигрывает второй тур выборов после того, как была фаворитом в первом туре.

По словам замминистра, перед выборами он несколько раз разговаривал на эту тему с послом Польши в Загребе, и был уверен, что Колинда Грабар-Китарович победит на выборах, если не в первом, то во втором туре.

«Как мы все знаем, в политике никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Выиграл кандидат от социалистов, который несколько сторонится идеи «Троеморья», которая, как известно, близка Польше. Мы инициировали этот проект совместно с Хорватией. Посмотрим, что будет происходить дальше. Конечно, мы поздравили президента. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество в новых обстоятельствах», — приводит слова замминистра «Польское радио».

Во втором туре президентских выборов в Хорватии, который прошёл 5 января 2020 года, действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович из партии Хорватское демократическое содружество потерпела поражение. Победил кандидат от Социал-демократической партии Зоран Миланович. В первом туре, который прошёл 22 декабря 2019 года, также лидировал Миланович.

Проект «Троеморья», призванный объединить страны Восточной Европы в единую антироссийскую «дугу» от Балтийского до Чёрного и Адриатического морей продвигает Польша.