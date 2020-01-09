В пресс-службе правительства Абхазии пока что не комментируют ситуацию у здания администрации президента, объясняя это тем, что все первые лица государства заняты на похоронах экс-премьера страны, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
В Абхазии объявили о новом рассмотрении дела по выборам президента
Верховный суд (ВС) Абхазии принял решение заново рассмотреть иск проигравшего президентские выборы Алхаса Квициниа, в котором тот требует признать прошедшее голосование недействительным. Об этом 9 января сообщается на сайте Верховного суда.
Организатор акции протеста Ахра Авидзба сообщил ТАСС, что президент Абхазии Рауль Хаджимба уже покинул здание и находится на государственной даче. Официального подтверждения этой информации нет.
Также протестующие потребовали, чтобы Хаджимба покинул здание президентской администрации, а его охране предложили создать коридор для выхода из здания.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Фото: presidentofabkhazia.org
Протестующие потребовали отставки президента Абхазии.
Абхазский суд принял решение о повторном рассмотрении жалобы оппозиционера Квицинии на результаты выборов главы государства.
Вместе с тем в Минздраве Абхазии РИА Новости заявили, что в ходе столкновений у здания администрации президента никто не пострадал.
В Абхазии акции протеста назвали попыткой госпереворота
Происходящие в столице Абхазии Сухуме события являются попыткой государственного переворота, заявили 9 января в администрации президента республики.
РИА «Новости» сообщает о пострадавших в столкновениях у администрации президента Абхазии. Несколько человек уже увезли на скорой.
В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события, происходящие в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
Судя по видеокадрам, на месте наблюдаются локальные стычки между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. По словам участника митинга Ахры Авидзба, собравшиеся люди «намерены отстаивать Конституцию Абхазии».
Цитата сайта sputnik-abkhazia.ru.
«Двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли, охранникам пока удается сдерживать толпу», — сообщает sputnik-abkhazia.ru.